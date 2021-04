Khloé Kardashian decidiu reconciliar-se com Tristan Thompson, pai da sua filha, True, de três anos, e perdoar as traições que sofreu quando estava grávida. No entanto, a socialite pode estar agora a perceber que tomou a decisão errada.

O atleta está novamente a ser acusado de trair Khloé, adianta o site Ace Showbiz.

As novas acusações surgem da parte de uma mulher chamada Sidney, que alega ter-se aproximado de Tristan em janeiro. "Ele disse que não estava em nenhum relacionamento", afirma em declarações ao podcast No Jumper.

"Nós conversámos, saímos juntos algumas vezes. Aconteceu... e então descobri que ele não era [solteiro]", confessou Sidney.

Será este o fim definitivo da relação de Khloé Kardashian e Tristan Thompson?

