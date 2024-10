Mia Rose aproveitou o sábado para estar com o filho e com as amigas.

A cantora fez uma publicação no dia 12 de outubro com quatro fotografias onde se mostra numa esplanada.

"A família que escolhes", escreveu na legenda, acrescentando a hashtag '#madrinhaslindas'. Numa das fotografias é possível ver as amigas a beijarem a sua 'barriguinha de grávida'.

Mia Rose é mãe de Mateus, fruto da relação terminada com Miguel Cristovinho, e está agora grávida do segundo filho, fruto do casamento com António Morais.