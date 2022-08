Flávio Furtado partilhou um vídeo de uma casa que foi destruída por um incêndio e pediu ajuda aos fãs.

"A família de um amigo perdeu tudo o que tinha. Precisam de roupas, inclusive para a sua menina de quatro anos", explicou junto das imagens.

"Se conseguires ajudar, contacta", acrescentou, identificando Patrícia Susana, irmã da pessoa que ficou sem a casa. "Fico deveras grato", completou Flávio.

De acordo com uma publicação de Patrícia Susana, "a casa do irmão ardeu" na madrugada de quarta-feira. "Perderam tudo. Precisamos de ajuda. Roupa para a minha Nayara, para o meu irmão e para a minha cunhada. Fugiram com a roupa que tinham no corpo", detalhou.

Entretanto, atualizou: "[...] Em poucas horas o meu irmão, a minha cunhada e a minha sobrinha conseguiram tudo para tentar começar do zero. Por agora não precisamos de mais nada. Do fundo do coração. Obrigada".

