Cláudia Nayara esteve em direto no 'TVI Extra', da TVI, no sábado, dia 22 de março, e confirmou que se casou com Bruno Andrade.

"Quem é que te disse que não me casei?", questionou Cláudia Nayara. "Tu estás casada?", perguntou de seguida Flávio Furtado.

"Quando disse que me ia casar, não falhei", acrescentou a artista, referindo que não se casou em Las Vegas, apesar de ter estado a viajar pelos EUA. "Mas sim [casou-se]. Agora a festa não fizemos até porque - como te tinha dito pessoalmente - queria comprar casa", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e confirmou também que já comprou uma casa com o agora marido. "É verdade. Estava na hora", partilhou.

Sobe a lua de mel, Cláudia Nayara confessou que ainda não se concretizou. "Não tenho dinheiro para tudo."