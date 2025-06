Cláudia Nayara submeteu-se recentemente a uma cirurgia estética com o objetivo de melhorar a imagem e autoestima, que ao longo dos anos foi ficando afetada por comentários maldosos a respeito das suas formas.

Foi em abril deste ano que a cantora e empresária tornou público ter-se submetido a uma cirurgia estética, aparentemente uma lipoescultura.

Cláudia Nayara explicou à época que um dos motivos para ter realizado a intervenção se prendia com comentários ofensivos que ouvia com frequência. Segundo a própria, muitos lhe diziam que tinha barriga grande e "não tinha rabo".

Numa partilha feita mais recentemente na sua página de Instagram, Cláudia Nayara voltou a falar sobre as críticas de que vinha há ser alvo há alguns anos.

"Muitos me perguntaram o porquê de querer modificar o meu corpo. Vejam as três fotos e o resultado. Muito fácil. Quando não estamos bem, procuramos colocar-nos melhor. São já 36 anos neste corpo. Não é que tivesse muito a fazer, mas doía muita vezes quando me diziam: não tens rabo, pareces uma tábua."

Às suas palavras, a intérprete de 'Fala Pra Mim' juntou as impressionantes fotografias que mostram o seu antes e depois. As imagens estão agora disponíveis na galeria.

"Pessoal, atenção, só dois meses passaram e eu ando a portar-me mal, porque estou sem tempo de drenagens. Quero só dizer-vos que estou super feliz e aqui está o resultado. Após dois meses, menos 12 quilos. Já há definição, mas ainda temos mais quatro meses pela frente e aí sim, ficarei como sempre quis. Mais um sonho realizado", declarou ainda, mostrando-se radiante com os resultados até aqui alcançados.

Casamento de mentira e separação inesperada

Cláudia Nayara viu-se envolvida numa nova polémica muito recentemente. A cantora, que tinha anunciado em março deste ano ter-se casado oficialmente com o namorado, Bruno Andrade, veio a público assumir que, afinal, mentiu em relação a este tema.

Numa conversa com Flávio Furtado no 'TVI Extra', confirmou em direto que havia casado. "Quando disse que me ia casar, não falhei", disse a artista. Contudo, as suas declarações não correspondiam à verdade e foi a própria quem o assumiu.

A 28 de maio, Cláudia Nayara marcou presença no programa 'Casa Feliz', da SIC, onde anunciou o fim da relação e ainda revelou ter mentido relativamente ao suposto casamento com o agora ex-companheiro.

"A pressão foi muita durante uns tempos, tanto foi muita que cheguei ao ponto de dizer que já estava casada. É tudo mentira, não é nada verdade. É mesmo mentira, não me casei", reconheceu, dando a entender que apenas mentiu para que parassem de lhe colocar questões a respeito do casamento.

"Independentemente do Bruno continuar a estar presente na minha vida, nós seguimos caminhos diferentes. [...] Continuamos amigos, somos muito amigos um do outro, mas foi muita pressão na altura", completou, apelando para que o momento delicado fosse respeitado.

Cláudia Nayara e as "réplicas originais"

Recorde-se que a maior das polémicas que envolve Cláudia Nayara 'explodiu' em 2023, com a artista a ser considerada arguida num processo que envolvia contrafação de marcas de luxo.

Os artigos eram vendidos em diretos partilhados nas redes sociais Facebook e Instagram. Foi, aliás, desta forma que Cláudia Nayara tornou popular o termo "réplicas originais" - uma vez que era assim que se referia aos artigos contrafeitos que vendia.

