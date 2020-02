O final do ano passado ficou marcado por uma dura notícia para Marco Paulo. Vinte anos depois de ter enfrentado um cancro do colon, o aparecimento de um caroço no peito fez adivinhar um mau presságio. Apesar de ter ignorado os primeiros sinais, ao pedir ajuda médica os resultados dos exames não deixaram dúvidas. Tratava-se de um novo cancro, desta vez na mama.

Esta "grande batalha", como o próprio caracterizou, foi tema de conversa na manhã desta sexta-feira n'O Programa da Cristina'. Marco Paulo surgiu de sorriso no rosto e abriu o coração para falar sobre as dificuldades da doença.

"Ontem o meu cabelo começou a cair. Estava a pensar vir com um boné ou uma boina que já me deram. Mas acordei bem disposto para vir ao programa dar uma gargalhada", começou por dizer, referindo-se aos efeitos dos tratamentos.

Ao viver com o peso da doença que matou a sua irmã, o artista, de 75 anos, aproveitou a ocasião para deixar um apelo, frisando que ignorar os sinais podem ser um gesto fatal: "Quando vi o caroço achei estranho, mas passou-me ao lado. Homens, apalpem os vossos peitos".

A ser acompanhado na CUF Infante Santo, em Lisboa, Marco Paulo prestou ainda uma palavra de profunda gratidão à equipa médica e revelou detalhes do tratamento. "Comecei a fazer quimioterapia há duas semanas. Tinha duas datas para ser operado: 21 e 28 de janeiro. Decidi que fosse no dia 21, dia dos meus anos, porque pensei que quanto mais depressa melhor".

Sobre as prespectivas profissionais nesta fase, afirmou que vai não vai afastar-se dos palcos e vai continuar a cantar, até porque "não tem nenhum problema na voz". "Não quero afastar-me das minhas fãs. Mesmo sem cabelo. Preciso de barulho e alegria à minha volta".

"Consigo ver-me ao espelho mas fico muito triste. Experimento roupa e não me serve porque a parte do peito está muito inchada", lamentou.

Ainda assim, mostrou-se confiante com o futuro e de coração repleto de esperança com o resultado dos tratamentos. Além da onda de carinho que recebeu do público e das boas mãos em que caiu na unidade hospitalar, o cantor revelou por fim que a fé é a sua principal força.

Na tarde desta sexta-feira, vai até ao Santuário de Fátima "agradecer".

