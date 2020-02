Apesar do diagnóstico já ter chegado há mais tempo, só esta semana é que foi tornada pública a batalha de Marco Paulo. O artista está a lutar contra um cancro da mama, tendo até já sido operado. Neste momento encontra-se a fazer tratamentos de quimioterapia, como confirmou esta terça-feira.

O artista esteve no 'Jornal da Uma', da TVI, para falar abertamente sobre esta nova batalha, uma vez que já tinha sido assombrando pela doença no passado. Recorde-se que Marco Paulo foi diagnosticado com cancro do cólon em 1996.

Uma notícia que não passou despercebida e que, por isso, esta semana resolvemos destacar com uma imagem do acarinhado artista português na rubrica foto da semana.

Com o apoio dos familiares, amigos e fãs, o cantor mantém-se positivo nesta luta, tendo-se mostrado com vontade de manter de pé o concerto já agendado para o próximo mês de março, na cidade do Porto.

[Marco Paulo]© Global Imagens

Leia Também: Foto da Semana: Cláudio muda-se para bairro rival. TVI é a sua nova casa