Marco Paulo esteve esta terça-feira no 'Jornal da Uma' para quebrar o silêncio em relação ao cancro que lhe foi diagnosticado recentemente.

O famoso cantor português, que teve cancro do cólon em 1996, vive agora um novo drama com a descoberta de um tumor maligno numa mama.

"Foi-me detectado um tumor numa mama", conta o músico, que revela já ter sentido antes um caroço no local mas que desvalorizou o assunto por achar que o cancro nesta zona afetava apenas as mulheres.

"Não liguei muito ao assunto, nunca me passou pela cabeça que isso pudesse acontecer aos homens (...) Sentia o tumor, sentia o caroço, mas não ligava muito. Pensava que era uma coisa passageira", confessa, lançado aos homens o apelo para que estejam atentos a situações semelhantes. Apesar de acontecer de forma menos frequente, também os homens podem sofrer de cancro da mama.

Marco Paulo está agora em tratamentos depois de ter sido operado para retirar a mama direita. "No dia dos meus anos fui operado, foi-me tirada a mama direita", conta.

Os tratamentos seguem agora com cinco sessões de quimioterapia realizadas de 15 em 15 dias. "Vou lutar com todas as minhas forças", garante, mostrando-se confiante na recuperação.

"Não foi fácil [receber o diagnóstico], mas é mais uma luta que eu tenho de travar. Uma luta que muita gente trava", diz, sem conseguir conter a emoção e explicando que quis manter a doença em segredo para não preocupar as suas fãs.

Aliás, é ao lembrar o carinho das fãs, que lhe pediram para não chorar, que acaba por não conseguir conter as lágrimas.

"As minhas lágrimas não são de coitadinho... são lágrimas porque me custa, custa muito", lamenta, pedindo o carinho, a força, fé e energia positiva de todos para que conseguia superar esta fase delicada da sua vida.

"A minha força, a minha fé e o meu desejo de vencer mais esta batalha é grande".

Confiante no futuro e na sua recuperação, Marco Paulo manifesta uma enorme vontade de manter em agenda o concerto que tem marcado para o mês de março, no Porto. "Espero, seja de que maneira for, manter o meu concerto de março", afiança.

