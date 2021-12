Ainda que algumas tradições tenham sido alteradas, devido à pandemia e ao ano particularmente delicado pelo qual passou a realeza britânica, a rainha Isabel II decidiu manter a transmissão do seu discurso de Natal.

A rainha gravou nos últimos dias as suas declarações ao país, que este ano traduzem "uma mensagem particularmente pessoal".

A imprensa britânica acredita que este será um discurso particularmente sentido para Isabel II, por ser o primeiro desde a morte do seu marido, o duque de Edimburgo.

O Palácio de Buckingham divulgou uma fotografia da monarca tirada durante a gravação de seu discurso e a imagem deixa clara a sentida e bonita homenagem que Isabel II quis fazer ao príncipe Filipe.

A rainha aparece sentada atrás de uma mesa na White Drawing Room, no Castelo de Windsor, e ao seu lado surge uma moldura com uma fotografia sua com o marido.

Esta é uma fotografia com significado especial, foi tirada em 2007, em Broadlands, como forma de assinalar o aniversário de casamento da rainha e do duque. Na altura, o casal recriou uma imagem da lua de mel (em 1947).

Outro pormenor que salta à vista é o facto de Isabel II usar no vestido vermelho que escolheu para gravar o seu discurso de Natal a mesma pregadeira que utilizou nas duas fotografias acima referidas e onde aparecia ao lado do seu amado Filipe.

A tradicional mensagem do dia de Natal, recorde-se, será transmitida no dia 25 de dezembro.

