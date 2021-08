Esta quinta-feira, 26 de agosto, Nuno Markl usou a sua conta de Instagram para recordar uma data que ficou marcada na história de Lisboa... e na sua memória.

"Sempre que se assinala mais um aniversário do incêndio do Chiado dou por mim a lembrar-me do que ele representou de fim definitivo de uma era, na minha vida", começa por dizer.

"Uma espécie de trágica metáfora. A minha avó Maria, com quem passei tantas tardes da minha infância a ir aos Armazéns do Chiado e ao Grandella - cujas secções de brinquedos eram dos lugares mais mágicos da minha vida - estava muito doente e só piorou ao ver aquele fim do mundo. Vê-la assim, num estado irreversível, e ver as chamas a devorar aqueles lugares foi mesmo um valente soco no estômago. Um 'olha, agora amanha-te'", lembra.

"No ano seguinte, já sem a minha avó Maria e sem o Chiado, fiz 18 anos", terminou.

