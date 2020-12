Com o fim do 'Você na TV', já foram vários os rostos do canal que se despediram do formato nas redes sociais, mensagens que continuam a surgir.

Esta quinta-feira, o último dia do formato da TVI, foi Ana Arrebentinha quem destacou os momentos que viveu com o programa. "A despedida que nunca farei. Não gosto despedidas. Gosto muito mais de dizer OBRIGADA", começou por escrever na sua página de Instagram.

"Ser grato ou grata por algo nasce quase connosco, lembro-me da minha mãe dizer sempre para eu agradecer, agradecer a quem sempre me deu oportunidades de crescer, agradecer a quem me fez feliz, agradecer sempre com o coração e a alma. Obrigada a toda a equipa do Você na TV por todas as oportunidades. Aprendi todos os dias, em todas as reportagens, e todas as loucuras que me propuseram. Sempre me entreguei de corpo e alma porque é assim que se faz televisão com o coração. Obrigada a todos e a todas que fizeram parte desta equipa estão no meu coração", concluiu.

