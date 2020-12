Depois de ter enviado uma mensagem a Mark Zuckerberg, onde apelou à importância de se lutar contra o "ódio, desinformação, racismo e intolerância" presentes no Facebook e Instagram, Selena Gomez voltou a abordar o assunto.

A artista pede ao responsável pelo Facebook para reprimir os que espalham as 'fake news' sobre a Covid-19 e as vacinas contra a doença.

Esta terça-feira, a cantora, de 28 anos, partilhou no Twitter um vídeo do CEO do Center for Countering Digital Hate, Imran Ahmed, que destaca uma entrevista deste dada à BBC News. O mesmo diz empresas de redes sociais, incluindo o Facebook, afirmam que "estão a fazer o possível para impedir a disseminação de informações incorretas" quando, na verdade, "não estão a fazer absolutamente nada".

Na descrição do vídeo, Selena acrescentou: "A desinformação científica custou e vai continuar a custar vidas".

"A [empresa do] Facebook disse que não permite que mentiras sobre a COVID e as vacinas sejam espalhadas nas suas plataformas. Então, como é que isso ainda está a acontecer? O Facebook será responsável por milhares de mortes se não agir agora", concluiu.

