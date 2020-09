Selena Gomez usou a sua conta de Instagram para chamar a atenção para um problema que se nota no Facebook. Como tal, a artista mostrou aos mais de 190 milhões de seguidores uma mensagem que enviou ao CEO da plataforma social, Mark Zuckerberg.

A cantora apelou à importância de se lutar contra o "ódio, desinformação, racismo e intolerância" presentes na plataforma.

"O Facebook e o Instagram estão a ser usados para espalhar o ódio, a desinformação, o racismo e a intolerância. Estou a chamar-vos aos dois para AJUDAREM A PARAR COM ISTO", notou, referindo-se ainda a Sheryl Sandberg, líder de operações do Facebook.

Na visão de Selena, os gestores das plataforma deveriam silenciar as pessoas que têm apenas estes objetivos.

"O nosso futuro depende disso. Este é um ano de eleições. Não podemos permitir ter esta desinformação sobre o voto. Tem de haver uma responsabilização e verificação dos dados. Espero ter uma resposta em breve", completou.

Celebridades como Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Kim Kardashian, Jennifer Lawrence e Naomi Campbell já pararam temporariamente as suas páginas com a hashtag "parar o lucro a partir do ódio".

Leia Também: remove dos grupos 12 milhões de conteúdos com discursos de