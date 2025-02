No domingo, 9 de fevereiro, Mark Zuckerberg partilhou no Instagram uma selfie na qual surge com uma sweat preta com a frase: 'A Kim [Kardashian] é minha advogada'.

A mensagem refere-se, provavelmente, às aspirações legais da empresária, uma vez que a estrela de reality show tem partilhado a sua jornada na faculdade de direito desde 2019.

"A única sweat apropriada Kris Jenner", escreveu Zuckerberg na legenda.

Por sua vez, Kim Kardashian comentou: "Adorei!"

Ora veja.

