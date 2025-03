Kim Kardashian tem estado em mudanças, uma vez que a casa onde vive irá sofrer remodelações.

No episódio desta semana de 'Kardashians', a empresária mostra-se indecisa sobre o que deve guardar.

"Pensava que eras minimalista. Pareces uma acumuladora", diz a mãe, Kris Jenner, citada pela People, quando vê a quantidade de coisas que Kim tem para embalar.

Noutro momento do episódio, Kim fala para a câmara e diz: "A North deu-me um dente dela no outro dia e disse 'Perdi um dente'. E eu fiquei a pensar 'Será que guardo isto?' O que é que as mães fazem? Guardam os dentes? Acho que a minha mãe faria isso."

