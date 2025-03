Kim Kardashian relembrou o seu casamento com Kris Humphries durante o mais recente episódio de 'Kardashians'. Os dois foram casados, em 2011, durante 72 dias.

"Penso muito em como será o corte do meu próximo anel, no meu último 'hoorah'", disse a empresária no referido episódio, citada pela People.

"O primeiro foi um de 14 quilates", relembrou, referindo-se ao casamento de quatro anos com Damon Thomas.

Já o segundo anel de noivado, dado por Humphries, tinha 18, e um corte esmeralda.

"Não fiquei com esse. Estava grávida da North, ainda casada com ele e para me divorciar, ele disse que eu tinha de devolver o anel", explicou, acrescentando que foi a própria que o comprou, tendo o noivo investido apenas um quinto do valor.

