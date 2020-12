O coração de Selena Gomez pode estar novamente preenchido com um novo amor. A Internet está ao rubro com os rumores de que a artista, de 28 anos, pode estar a viver um romance com Jimmy Butler.

Isto porque, de acordo com o Miami Herald, cita o Page Six, foram vistos juntos num jantar e as especulações não tardaram a chegar.

De referir que Butler estava anteriormente ligado à modelo Kaitlin Nowak, com quem tem uma filha em comum, Rylee, de um ano.

Por sua vez, Selena já namorou com Justin Bieber e The Weeknd.

