Recentemente, Selena Gomez e Benny Blanco ficaram no centro das atenções por causa de a cantora ter deixado de seguir a grande amiga Theresa Marie Mingus, com quem o namorado tinha sido visto a jantar.

Aliás, surgiram rumores de que Benny teria subscrito a conta de Theresa no OnlyFans. No entanto, Selena mostrou que não está afastada da melhor amiga.

Na noite de quarta-feira, dia 7 de maio, Selena Gomez publicou no Instagram um conjunto de várias imagens, entre elas podemos ver uma fotografia antiga com Theresa Marie Mingus.

A publicação dá a entender que foi uma forma subtil de acabar com as especulações do alegado desentendimento entre as amigas.

© Instagram_selenagomez