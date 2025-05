Justin Bieber estava a passar por dificuldades financeiras quando decidiu vender o seu catálogo em dezembro de 2022, segundo um novo documentário do TMZ.

O cantor, de 31 anos, vendeu a coleção de quase 300 músicas à Hipgnosis Songs Capital alegadamente por 200 milhões de dólares - algo que aconteceu porque estaria próximo do "colapso financeiro", refere-se em 'TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber?'

No documentário, que pode ser visto na Hulu, o produtor executivo da TMZ, Harvey Levin, afirma que o cantor de 'Peaches' conseguiu ganhar entre 500 e mil milhões de dólares ao longo da sua carreira, mas teve de "vender a sua música porque estava falido".

"Estava numa chamada com várias pessoas - o lado do Justin notou que em 2022 ele estava à beira… as palavras usadas foram 'colapso financeiro'. E foi por isso que teve de vender o seu catálogo", notou.

Atualmente, Bieber tem-se dedicado ao filho, fruto da relação com Hailey Bieber.

