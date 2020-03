Na manhã desta segunda-feira, dia 23, Rui Unas animou os seus seguidores do Instagram ao partilhar um romântico vídeo no qual surge a dançar com a mulher, Hanna, de forma bastante sensual.

"Por aqui, resistimos. Agora, com sentimento a dar baile ao corona", afirmou na legenda da publicação.

Desde logo, vários fãs do comediante elogiaram a sua relação com a companheira, cuja cumplicidade não passou despercebida a ninguém.

Veja com os seus próprios olhos de seguida.

