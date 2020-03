Enquanto permanece em casa em isolamento, Rui Unas aproveita para gravar momentos divertidos e partilhá-los com os seus seguidores.

Ainda esta terça-feira, dia 17, por exemplo, o comediante publicou nas redes sociais um género de videoclipe que fez em parceria com a mulher sobre o assunto do momento: o coronavírus.

"Conección luso-panameña!Peguei na música do @japanesepty e o casal Ibarra Unas pôs as mãos à obra (depois lavamos com água e sabão)", afirmou na legenda da publicação.

Eis o divertido momento:

