Preocupado com a atual situação do país, que se vê refém do surto de coronavírus, Rui Unas fez uso da sua conta de Instagram para destacar as declarações de uma idosa, de 76 anos, que mostrou não dar importância à propagação do vírus.

"Não preciso [de medidas de contenção]. Venho comprar Ben-u-ron para a minha filha que tem a mania das doenças", afirmou a idosa à TVI, justificando assim o facto de se ter dirigido a uma farmácia.

Confrontada pela jornalista com o facto de integrar um grupo de risco, dada a idade avançada, a mulher acrescentou ainda: "Não sou do grupo de risco. A única coisa que tive foi papeira. Sou alentejana, as alentejanas são assim".

Entristecido com a indiferença que a idosa revelou, Rui Unas lamentou na legenda do vídeo: "Tudo mas tudo errado".

