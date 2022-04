Jéssica Nogueira e Joana Albuquerque foram duas das adeptas a torcer pelo Benfica no jogo contra o Liverpool e no final da partida divertiram-se com danças do TikTok.

As duas ex-concorrentes do 'Big Brother' esperaram que o Estádio da Luz ficasse vazio para mostrarem os seus dotes numa dança sensual.

Veja na galeria.

Leia Também: Participar no 'BB' de novo? Joana Albuquerque e Jéssica Nogueira reagem