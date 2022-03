Joana Albuquerque e Jéssica Nogueira mantêm uma amizade fora do 'Big Brother' e são várias as vezes que se juntam.

Ainda na noite desta quarta-feira, as ex-concorrentes do 'BB' estiveram juntas e decidiram responder a algumas perguntas dos internautas. Entre as questões, houve quem quisesse saber se voltariam a entrar na casa mais vigiada do país.

Enquanto Joana Albuquerque confessou que estaria disposta a participar de novo no reality show da TVI, Jéssica Nogueira não partilha da mesma opinião. "Eu zero", disse.

"Ser lésbica?", perguntaram ainda os internautas. "Eu, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu gosto de pessoas", respondeu Jéssica Nogueira. Veja o vídeo da galeria.

