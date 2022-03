Joana Albuquerque voltou a manifestar-se sofre as marcas com que ficou no joelho depois de ter sido mordida por um cão de raça pastor-alemão.

Inicialmente, a ex-concorrente do 'Big Brother' disse: "Só espero que o Dr. Ângelo faça cirurgia plástica ao joelho para eu ficar minimamente decente". No entanto, depois de uma visita ao médico, explicou que ainda não sabe se vai fazer algum procedimento estético.

Nas stories da sua página de Instagram, esta terça-feira, 22 de março, Joana Albuquerque partilhou algumas imagens onde mostra a visita ao médico. Mais tarde, respondeu a uma pergunta de um seguidor.

"Vais fazer alguma plástica?", quis saber o internauta. "Espero que não. Mas depois com o processo de cicatrização conseguimos ver melhor a bodega de pontos que aqui está (obviamente não feitos pelo Dr. Ângelo Rebelo", explicou.

© Instagram_peoplecallmewest

