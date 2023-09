O príncipe William e a princesa Kate Middleton são duas das figuras mais importantes da realeza, por isso, o casal tem de escolher muito bem as pessoas que lhe são próximas e aquelas em que pode confiar.

Se em outros tempos esta confiança recaía em cima do príncipe Harry, eis que desde que o irmão mais novo de William decidiu seguir uma vida independente da 'Firma', o casal teve de renovar o seu círculo.

Segundo a imprensa internacional, William e Kate acabaram por formar uma ligação com o príncipe Eduardo e a mulher, Sofia duquesa de Wessex.

"Às vezes é estranho perceber que estas duas gerações tão diferentes da realeza são muito próximas", notou o especialista real Jennie Bond em declarações à revista OK!.

"Mas, especialmente, depois de tudo o que aconteceu - não apenas com a morte da rainha, mas com a saída do Harry e da Meghan e com a polémica do André - estes dois casais criaram fortes laços", continua.

"Acho que o William e a Kate sentem que podem confiar no Eduardo e na Sofia, e há poucas pessoas em que podem confiar os seus pensamentos e sentimentos", diz ainda.

O mesmo especialista nota que Sofia e Kate "desenvolveram uma amizade que ambas valorizam".

"Tanto ela [Sofia] como a Kate têm o mesmo senso comum... talvez porque viveram vidas 'normais' antes de casarem", completa.

