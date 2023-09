O príncipe William fez uma nova adição à sua equipa tendo seguido os passos do pai, o rei Carlos III.

Segundo a GB News, o filho mais velho do monarca contratou um especialista em imagem de maneira a que o príncipe de Gales se possa concentrar mais nas suas crescentes responsabilidades.

A publicação dá conta que o profissional iniciou funções este mês, mas que não viajou com William para Nova Iorque na passada semana.

É ainda evidenciado que o pagamento das funções do 'valet' (designação em inglês do profissional) é pago pelos fundos pessoais da família real, nomeadamente, do Ducado da Cornualha.

