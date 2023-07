É público que a separação de Shakira e Gerard Piqué foi no mínimo tensa. Na altura correram rumores de que o antigo jogador de futebol teria traído a cantora com a atual companheira, Clara Chía.

Com o passar dos meses, os ânimos acalmaram. A artista decidiu começar uma nova vida em Miami, onde tem vindo a apostar cada vez mais na sua carreira.

Tendo em comum dois filhos, Sasha e Milan, Shakira e Piqué estabeleceram um acordo relativamente à custódia dos mesmos. Uma das cláusulas do acordo, note-se, era que as crianças estavam proibidas de ter qualquer relacionamento com Clara.

Tendo isto em conta, não admira a alcunha que usem para se referir à mesma, conforme noticia o ABC e outros meios de comunicação como o 'Infobae' e o 'Quién'.

"[Há uma] forma como falam da Chía em casa da cantora: ali não é Clara Chía, nem a namorada do Piqué, ali nada mais é do que empregada do papá", aponta a publicação.

