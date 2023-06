"Há trabalho, dedicação e uma sede voraz de ir mais longe na série Rabo de Peixe. Há um empenho nítido em querer fazer mais do que 'uma série portuguesa que até parece feita lá fora'". Estas foram as primeiras palavras de Nuno Markl numa publicação que fez no Instagram sobre a série portuguesa que está na Netflix.

O comediante decidiu partilhar na rede social a sua visão, que se destaca pela crítica positiva do trabalho feito nesta produção.

"'Rabo de Peixe' quer ser simplesmente tão boa como tantas produções - não apenas americanas - que vão conquistando público nos streamings, blockbusters que obrigam ao binge. Há trabalho, muito trabalho - e não apenas para, por exemplo, recriar uma tempestade em CGI de uma forma definitivamente não-portuguesa", disse.

"Uma das coisas que mais me agarra em 'Rabo de Peixe' é o tom da coisa: há sempre quem se queixe que, na televisão portuguesa ainda se fala muito com vícios de telenovela. Em parte pelo texto do João Tordo do Hugo Gonçalves, em parte pela direção do Augusto Fraga e em parte - obviamente - pelo trabalho do elenco, 'Rabo de Peixe' tem uma velocidade e uma eficácia certeira nos diálogos que é refrescante. Isso vê-se (e ouve-se) por exemplo, na maneira como os palavrões deslizam - estes 'f*****' e estes 'c*******' saem mais da alma que de linhas de diálogo numa página do Final Draft", argumentou.

"Temos tremendos autores de cinema há muitos anos, devidamente reconhecidos internacionalmente e nos quais temos de ter orgulho (ainda recentemente João Canijo em Berlim). Só nos faz bem começar a ter também entretenimento de classe - o tipo de coisa capaz de levar um crítico tarimbado como Cary Darling, do Houston Chronicle, dizer que 'Rabo de Peixe' 'could be your next TV addiction' ['pode ser o seu próximo vício na TV']", destacou, falando depois do sucesso além fronteiras.

"O êxito que a série está a ter em vários países mostra que esta equipa talvez tenha decifrado o código para conversar com muito público, dentro e fora das fronteiras", realçou.

"Mesmo quem não goste de 'Rabo de Peixe' - e tem havido algum resmungo nesse sentido cá pela terra - deveria reconhecer que há aqui portas a abrir e que 'Rabo de Peixe' talvez mereça outra gratidão", frisou, por fim.

Após as palavras de Markl, entre as várias reações dos seguidores, Marcantonio Del Carlo - que faz parte do elenco da série - disse: "Olha que bom! Obrigado".

Por sua vez, Augusto Fraga, criador e realizador da série, reagiu: "Obrigado, Nuno Markl, não fazes ideia do impacto que teve em mim o teu homem que mordeu o cão. Obrigado por tudo Nuno".