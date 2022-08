Wilson Teixeira, ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos', deu a sua opinião sobre várias figuras públicas através das stories da sua conta de Instagram.

Uma das pessoas sobre o qual foi questionado foi Cristina Ferreira.

"Sobre a Cristina eu estou à vontade para falar, porque me desiludiu imenso. Era um admirador até a conhecer. Penso que posso até afirmar que foi a pessoa que mais me desiludiu das pessoas que conheci em televisão.

Nos programas de televisão em que estive com ela foi sempre fria e roçou a antipatia. Mas no fundo até tenho pena dela, porque se acha mais do que é, porque tem cobardia do confronto e porque não consegue ver que à sua volta tem muita gente que falava mal e porcamente dela e que hoje lhe lambe os pés por estar num cargo de poder", afirmou.

Wilson deu igualmente a sua opinião sobre Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos.

