Gigi Hadid está a viver uma emocionante fase da sua vida. Grávida pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com Zayn Malik, o nascimento do filho está previsto já para setembro, ou seja, falta muito pouco.

Ora, segundo o E!, o casal encontra-se neste momento em Nova Iorque, cidade onde a modelo de 25 anos pretende dar à luz.

Por seu turno, um outro informante já tinha revelado à mesma publicação que a mãe, Yolanda, e a irmã, Bella, estão igualmente a acompanhá-la neste momento.

Ainda esta quarta-feira, dia 26, Gigi usou a sua conta de Instagram para partilhar diversas imagens da sua gravidez.

