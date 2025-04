Em casa de Gigi Hadid foi dia de festa esta quarta-feira, dia 23 de abril. A modelo completou 30 anos e foi presenteada com um carinhoso texto público da mãe.

"Feliz aniversário para a minha menina... Passaram-se 30 anos num piscar de olhos, 10.950 dias para ser exata, mas não houve um dia sem ti na minha mente. Como tu sabes, dar à luz o primeiro filho muda a vida, realmente marca o primeiro dia do resto da nossa vida enquanto fazemos a transição da feminilidade para a bênção da maternidade", começou por escrever Yolanda Hadid na publicação que fez no Instagram, e onde destaca imagens antigas da filha Gigi.

"Hoje é o teu dia e quero agradecer por me teres escolhido para ser tua mãe e por todo o amor, luz e reflexão que trouxeste à minha vida... Quando olho para as fotografias da nossa jornada, sinto muita gratidão pelas memórias incríveis que criamos juntas... Simplesmente fazes-me rir com o maior sorriso", continuou.

"[...] Foste magicamente destemida... E essa coragem e determinação extraordinárias brilham em tudo o que fazes na vida. Amo-te, valorizo-te e tenho muito orgulho da mulher que és. A minha maior alegria é ver-te ser mãe. O teu amor e paixão pela Khai enchem o meu coração de orgulho. Obrigada por partilhares este presente tão precioso da vida comigo", acrescentou, falando da filha de Gigi, Khai, fruto da relação terminada com Zayn Malik.

"Espero que estejas a ter o melhor aniversário. Aproveita este teu dia especial, mereces toda a felicidade do mundo. Mal posso esperar para comemorar contigo em breve", rematou.

