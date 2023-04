Sem filmes de Hollywood mas com grandes estrelas do canal. Assim será o feriado do próximo dia 25 de abril na SIC.

O canal já anunciou que está a preparar uma emissão especial à qual já deu o nome 'Feriadão'. Pela promoção, acredita-se que o formato será feito nos moldes do 'Domingão', embora não tenham sido revelados mais detalhes.

O início do programa, de acordo com a grelha de programação, está apontado para as 14h30.