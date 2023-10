José Carlos Pereira usou as suas redes sociais na manhã deste sábado, dia 28, para partilhar uma fotografia amorosa.

O ator conseguiu reunir os seus três filhos, algo que o deixou muito feliz, tal como partilhou com os seus seguidores no Instagram.

Na fotografia, o também médico aparece no sofá abraçado aos rapazes e muito sorridente. "Finalmente todos juntos… Que saudades, filhotes", escreveu, na legenda da imagem.

De recordar que José Carlos Pereira é pai de Salvador, fruto da relação com Liliana Aguiar, e de Tomás e Afonso, nascidos do romance com Inês de Góis.

