Em 2020, o príncipe Harry e Meghan Markle deixaram o Reino Unido para terem uma vida independente, longe dos preceitos da realeza britânica.

Atualmente a viver em Montecito, na Califórnia, a duquesa de Sussex acabou por ficar lá conhecida como ‘princesa de Montecito’ entre os vizinhos, devido ao seu estilo de vida.

“Se ela for a Beverly Hills ou a West Hollywood para almoçar ou jantar, normalmente pede uma mesa que esteja completamente isolada”, contou uma fonte à revista Closer.

Sabe-se que o casal passa a maior parte do seu tempo em Montecito, mas que vão a Los Angeles todas as semanas.

Entre as suas atividades preferias está fazer caminhadas com os seus cães.

Para além disso, Harry e Meghan tiveram a oportunidade de estabelecer novas amizades com nomes como Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres e Serena Williams.

“Ela passa algum tempo na mansão da Oprah, onde confraterniza com a amiga mais próxima [de Oprah], Gayle King, e falam de tudo, desde os futuros planos de Meghan até o que se passa no Reino Unido e de como Harry lida com tudo”, adianta.

Com rumores a circularem relativos à possibilidade de Meghan se candidatar à presidência da Casa Branca, a mesma fonte adianta: “Com toda a especulação à volta das suas ambições políticas, toda a gente acha que o Harry ficaria feliz com a ideia de ser o seu braço direito se ela conseguir esse objetivo a longo prazo. Dito isto, ele pode estar bem agora - mas não se sabe por quanto tempo estará”.

