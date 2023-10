Para conseguir crescer no mundo de Hollywood - e da música - são necessários vários fatores. Talento, personalidade, carisma e claro, um bom nome artístico. Ora, nem sempre os famosos foram batizados com os melhores nomes para perseguirem uma carreira no mundo do cinema.

Tendo isto em conta, são vários os exemplos de artistas que decidiram mudar o seu nome para serem mais facilmente reconhecíveis.

Sabia que Vin Diesel se chama, na verdade, Mark Sinclair? E que Nicki Minaj foi batizada como Onika Tanya Maraj?

Veja na galeria exemplos de estrelas que alteraram o seu nome!

Leia Também: Israel. Celebridades de Hollywood assinam carta aberta que condena Hamas