Esta semana, o rei Carlos III e a rainha Camilla chegaram à Escócia para as habituais férias de verão no Castelo de Balmoral. Os monarcas cumprem assim a tradição da família real inglesa que pela altura do verão opta por passar uns dias nesta que era a residência de eleição da falecida rainha Isabel II.

Tendo isto em conta, na presente galeria destacamos 15 fotografias que retratam ocasiões que o soberano passou ainda em criança em Balmoral.

São registos que eternizam momentos de travessura, cumplicidade, carinho e diversão.

