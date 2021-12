Aos 25 anos de idade, Zendaya é considerada uma das it girls do momento. A atriz, que ficou conhecida ainda na Disney dando depois o salto para Hollywood, dá nas vistas em todos os eventos devido às suas escolhas mais arrojadas.

Ainda no passado fim de semana, Zendaya chamou a atenção num compromisso relacionado com o novo filme 'Homem Aranha: Sem Volta Para Casa', que aconteceu em Londres, Inglaterra.

Conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, a artista escolheu um look inspirado no super-herói, que incluiu uns brincos com teias de aranha, um blazer oversize combinado com uns collants ousados e ainda uns sapatos que marcaram pela diferença.

Note-se que no filme Zendaya dá vida à icónica Mary Jane.

Leia Também: Tom Holland e Zendaya brincam com a sua diferença de altura