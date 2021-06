Júlia Pinheiro surgiu absolutamente deslumbrante na final do programa da SIC - 'Hell's Kitchen Portugal'. A apresentadora partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram pormenores do visual que escolheu para a ocasião, no qual primou pela elegância.

"Vestido para a final do melhor programa da temporada", começou por dizer.

"Vestido Dries Van Noten. Stivali.

Maquilhagem Carmela Montero. Cabelos João Borges Espaço Cinco", informou na legenda da publicação.

Note-se que foi Francisca Dias quem se sagrou a grande vencedora da competição de culinária.

