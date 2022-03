A jovem atriz está ruiva, look que adotou por causa do mais recente papel no cinema.

Sydney Sweeney, de 24 anos, deixou os cabelos loiros e está ruiva, como fez questão de exibir no Instagram. A atriz, que integra o elenco da séria de sucesso 'Euphoria', da HBO, mudou de visual devido ao mais recente papel no cinema, como relata a People. Segundo a revista, a fotografia que partilhou no Instagram esta quarta-feira mostra a atriz enquanto Penny Jo, personagem em 'National Anthem'. De recordar que Sydney Sweeney esteve recentemente no centro das atenções devido a um anel suspeito que deu asas aos rumores de noivado. Nas imagens captadas pelos paparazzi, a atriz já aparecia com o novo visual, ruiva. Leia Também: Sydney Sweeney, estrela de 'Euphoria', desperta rumores de noivado