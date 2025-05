Sydney Sweeney foi uma das celebridades que não perdeu uma das galas mais badaladas do ano: a Met Gala.

A estrela de 'Euphoria' e 'Anyone But You' brilhou (literalmente) na passadeira vermelha do evento com um vestido que realçou as suas curvas.

Em declarações à Vogue, a artista revelou que o seu visual foi inspirado na estrela de Hollywood Kim Novak, que usou um parecido em 'The Legend of Lylah Clare'.

Sweeney, note-se, irá dar vida a Novak no filme 'Scandalous', realizado por Colman Domingo.

Veja na galeria os pormenores do visual.

