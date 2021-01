Começaram os programas da manhã nas estações generalistas e os protagonistas não tardaram em dar a conhecer os visuais que marcam este arranque de semana.

Na SIC, Cláudia Vieira e João Paulo Sousa continuam a conduzir o 'Casa Feliz', em substituição a Diana Chaves e João Baião, que estão infetados com Covid-19, e apresentaram-se com looks monocromáticos em tons terra e vermelho.

Na estação rival, a TVI, Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos apostaram em visuais casuais para mais uma emissão do formato 'Dois às 10', que estreou há duas semanas.

Qual das duplas começou a semana com mais estilo?

