Sebastian Stan posou na icónica passadeira vermelha da Met Gala em Nova Iorque, que aconteceu esta madrugada (2 de maio nos EUA).

Sendo que o tema da gala era ‘Gilded Age’, remetendo desta forma à moda nos Estados Unidos no final do século XIX, Stan interpretou a sugestão ao escolher um visual com a cor que predomina em "Nova Iorque na primavera", conforme notou.

Desta forma usou um fato cor de rosa neon da Valentino. Até as sapatilhas eram do mesmo tom. Veja as imagens na galeria.

