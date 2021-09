Esta terça-feira, a rainha Maxima da Holanda marcou presença no 40.º anuversário da Foundation Halt, na cidade de Hall, e voltou a destacar-se pela sua elegância.

A mulher do rei Guilherme recuperou um vestido com padrão tigresa em tons de castanho e combinou-o com sapatos e clutch em encarnado.

Uma combinação cheia de feminilidade. Veja em maior detalhe na galeria.

