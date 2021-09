A rainha Maxima da Holanda participou esta segunda-feira na conferência Rei Willem I, no âmbito do universo empresarial, e surpreendeu pela escolha do visual.

Conhecida pelo seu gosto por visuais coloridos e cheios de padrões, a mulher do rei Guilherme fez-se notar num elegante vestido preto da marca Valentino, que já havia usado noutras ocasiões.

No que toca a acessórios, manteve-se no preto na escolha dos sapatos e clutch.

Veja na galeria como deslumbrou.

