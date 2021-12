Os reis de Espanha terminaram o mês de novembro com um encontro com a tenista Garbiñe Muguruza.

Esta terça-feira, os monarcas receberam a tenista no palácio da Zarzuela, em Madrid, para a parabenizar pela vitória no no Akron WTA Finals Guadalajara, no México.

Para a ocasião, a rainha destacou-se com um fato em azul petróleo que combinou com uma blusa branca. Um visual masculino que deixou Letizia na sua faceta mais discreta.

