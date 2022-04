A princesa Ana continua em viagens oficiais relacionadas com o Jubileu de Platina da sua mãe, a rainha Isabel II. Depois de ter passado pela Austrália, a aristocrata aterrou esta segunda-feira na Papua Nova Guiné.

Na chegada ao país, a princesa, de 71 anos, usou um fato bege combinado com uma camisa azul clara. Modelito que viria a repetir no dia seguinte.

Contra todas as expectativas, a filha da rainha de Inglaterra usou o mesmo fato bege no passeio do dia seguinte. Ana apenas optou por trocar a camisa, elegendo desta vez uma peça branca.

Espreite na galeria as imagens que marcam os primeiros dias da princesa na Papua Nova Guiné.

