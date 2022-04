A rainha Isabel II testou positivo à Covid-19 em fevereiro deste ano. A casa real assegurou, na época, que a monarca, de 95 anos, estava apenas com sintomas semelhantes aos de uma gripe, mas agora é a rainha quem fala pela primeira vez sobre a forma como lidou com o vírus.

Isabel II participou através de videochamada na inauguração de uma nova ala do Royal London Hospital, tendo na ocasião oportunidade de conversar com um doente infetado com Covid-19.

"[O vírus] Deixa-nos muito cansados e exaustos, não é? Esta pandemia horrível", disse a rainha a Asef Hussain, que viu a sua família sofrer enormes perdas devido à pandemia.

Hussain adoeceu em dezembro de 2020, tendo sido o terceiro elemento da família a ficar internado. O seu irmão morreu logo após o pai de ambos, tudo enquanto Asef Hussain estava ligado a um ventilador.

Isabel II, importa realçar, parece estar totalmente recuperada da Covid-19. Ainda que aos poucos, a monarca começa agora a retomar os seus compromissos oficiais.

