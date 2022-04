A realeza britânica vive este sábado, 9 de abril, um dia de emoções fortes com o primeiro aniversário da morte do príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II.

Depois da cerimónia em homenagem ao duque que aconteceu no passado dia 29 de março na Abadia de Westminster, em Londres, a família real assinalou hoje a data através das redes sociais.

A rainha Isabel II foi a primeira a recorrer ao Instagram para lembrar saudosamente o marido, companheiro por mais de 70 anos, através da compilação de memórias que acompanhou com o poema 'The Patriarchs – An Elegy', escrito por Simon Armitage em homenagem ao duque de Edimburgo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)

Seguiram-se o príncipe Carlos e a mulher, Camilla Parker Bowles. O casal recordou três memórias de Filipe na conta de Instagram da Clarence House.

O duque de Edimburgo, recorde-se, morreu a 9 de abril de 2021, a poucos meses de completar 100 anos. O funeral realizou-se a dia 17 desse mês no Castelo de Windsor.

