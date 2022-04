O príncipe Filipe, duque de Edimburgo, aposentou-se dos deveres reais em 2017 e, desde então, as suas aparições em público foram cada vez mais raras. Quando foram avançadas as notícias da sua entrada no hospital, naturalmente, surgiram preocupações. Depois, a 9 de abril de 2021, o Palácio de Buckingham anunciou que o marido da rainha Isabel II tinha falecido, aos 99 anos.

Este sábado, dia em que se assinala o primeiro aniversário da sua morte, recordamos a vida e o legado de um homem que permanece na memória como uma personalidade única e o grande amor da vida de Isabel II, com quem foi casado durante mais de 70 anos.

